Новости регионов: затор образовался в центре Тюмени из-за отключенного светофора

12 декабря, 11:30

В Тюмени день начался с затора. На оживленном перекрестке в центре города отключился светофор. Десятки автомобилей не смогли разъехаться. Ситуация коснулась также пешеходов, которым пришлось перебегать дорогу прямо между машинами. Все проблемы были решены после того, как на место прибыл автоинспектор.

ФСБ задержала нелегальных оружейников в Петербурге и еще 52 регионах России. По данным ведомства, незаконным оборотом занимались 169 человек. Также они восстанавливали оружие в подпольных мастерских. Силовики изъяли почти 400 единиц оружия российского и иностранного производства. Также обнаружены мины, артиллерийские снаряды, 52 килограмма тротила и пороха и свыше 200 тысяч патронов. Закрыто 44 подпольных мастерских.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортпроисшествиярегионывидеоИван Евдокимов

