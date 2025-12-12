Схемы движения 6 автобусных маршрутов скорректируют в 2 округах столицы и Подмосковье

Схемы движения шести автобусных маршрутов скорректируют в двух округах столицы и Подмосковье. Изменения начнут действовать с 13 декабря в Крылатском, Кунцеве и Строгине.

Маршрут № 129 будет ходить от Крылатского до ЖК "Спутник" в Красногорске с заездом в "Мякинино". Также автобусы поедут в обе стороны по Осеннему бульвару. Маршруты № 626 и 654 заменят на новый № 354. Вместо Проектируемого проезда автобусы № 6015 пойдут до "Мякинино парка" с заездом в Рублево в обе стороны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.