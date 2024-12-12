Проспект Багратиона сократил путь от "Москва-Сити" до МКАД до 10 минут

В настоящее время автомобилисты могут доехать от "Москва-Сити" до МКАД менее чем за 10 минут, а путь в обратную сторону занимает всего 15 – это в три раза меньше, чем до введения дороги в сентябре 2023 года. Автомобили вокруг делового центра стали ехать на 6% быстрее.

Кроме того, снизилась нагрузка на проспекты Маршала Жукова и Кутузовский, а также Можайское и Звенигородское шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.