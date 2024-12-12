Аналитики ЦОДД спрогнозировали загруженность дорог Москвы перед Новым годом

Аналитики ЦОДД выпустили прогноз по загруженности дорог Москвы перед Новым годом. Они сообщили, что самыми напряженными днями станут 19 и 20 декабря и период с 23 по 25 декабря.

Количество машин на дорогах города увеличится на 30–50 тысяч по сравнению с началом декабря. Затрудненное движение обещают традиционно у крупных торговых центров, вокзалов и аэропортов, а также в центре столицы. Осложнить ситуацию могут снегопады.

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