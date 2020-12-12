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12 декабря, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

На Троицкой линии метро совершили уже больше 2,5 млн поездок

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Пассажиры выпустили свыше 120 тысяч виртуальных карт и совершили по ним более 2,5 миллиона проходов в городском транспорте. Виртуальная "Тройка" работает на базе QR-кодов на устройствах IOS и Android. На виртуальную "Тройку" можно купить большинство абонементов и оплачивать проезд билетом "Кошелек".

"Уже более 2,5 миллиона поездок пассажиры совершили на Троицкой линии. Благодаря запуску Троицкой линии новые маршруты появились у 1 миллиона москвичей, а поездки более 200 тысяч студентов и сотрудников образовательных, научных, медицинских учреждений стали комфортнее и на 25% быстрее", – сообщил Максим Ликсутов.

На Северном и Южном речных вокзалах работает Новогодняя почта, организованная Московской усадьбой Деда Мороза. Все получат ответное письмо с поздравлением от Деда Мороза, а среди авторов самых интересных посланий разыграют призы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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