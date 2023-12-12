Вентиляционные шахты обновили в столичном метро

Дептранс сообщил, что в столичном метро обновили все вентиляционные шахты. Программу модернизации начали в 2004 году, теперь в метрополитене модернизировали более 370 шахт.

В результате модернизации вентиляционной инфраструктуры воздух в метро стал чище. Кроме того, вентиляционный комплекс регулярно обслуживают, чистят и проверяют, а лаборатория микроклимата следит за параметрами воздуха в метро, чтобы поездки пассажиров оставались комфортными.

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