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12 декабря, 13:45

Транспорт

Вентиляционные шахты обновили в столичном метро

Вентиляционные шахты обновили в столичном метро

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Дептранс сообщил, что в столичном метро обновили все вентиляционные шахты. Программу модернизации начали в 2004 году, теперь в метрополитене модернизировали более 370 шахт.

В результате модернизации вентиляционной инфраструктуры воздух в метро стал чище. Кроме того, вентиляционный комплекс регулярно обслуживают, чистят и проверяют, а лаборатория микроклимата следит за параметрами воздуха в метро, чтобы поездки пассажиров оставались комфортными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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