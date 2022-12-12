Новая станция метро войдет в состав ТПУ "Лианозово"

На севере Москвы строится транспортный узел "Лианозово": в него войдут новая одноименная станция метро Люблинско-Дмитровской линии, действующая станция МЦД-1 и остановки городского наземного транспорта. Хаб сделает комфортнее поездки почти 280 тысяч жителей трех районов: Дмитровского, Лианозова и Восточного Дегунина.

Пассажиры смогут выйти на Дубнинскую улицу или сделать удобную пересадку на МЦД-1 и другие виды наземного транспорта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.