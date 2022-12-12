Более 60 рейсов задержали в столичных аэропортах

В столичных аэропортах вечером 11 декабря многие пассажиры не смогли вылететь. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за сильного дождя и снега задержали порядка 60 рейсов и 10 отменили.

Пассажирам рейса Москва – Челябинск не удалось даже добраться до самолета. Вылет из Шереметьево задержали на полтора часа. Как рассказали пассажиры в соцсетях, почти все это время их возили в автобусе по зоне посадки, которую подтопило.

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