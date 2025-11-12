Форма поиска по сайту

12 ноября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 ноября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Волоколамском, Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Об этом сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

В дневное время возможны локальные затруднения на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

