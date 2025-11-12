Москвичам порекомендовали использовать общественный транспорт из-за тумана

Москвичам порекомендовали использовать общественный транспорт в связи с тем, что объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Он начнет действовать с 21:00 среды, 12 ноября.

Тем, кто поедет на метро, стоит обратить внимание на то, что закроют 4-й и 5-й выходы на станции "Выхино". Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, связано это с работами по благоустройству.

