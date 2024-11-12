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12 ноября, 13:00

Транспорт

Новости часа: подсветка путей появилась на станции метро "Полежаевская" в Москве

Новости часа: подсветка путей появилась на станции метро "Полежаевская" в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На станции метро "Полежаевская" для безопасности пассажиров появилась подсветка путей, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Дата 25 мая стала самой популярной для бракосочетаний в Москве в 2025 году, проинформировал ЗАГС города.

По прогнозам синоптиков, серьезных осадков на текущей неделе в Москве не будет.

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