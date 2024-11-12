Новости часа: подсветка путей появилась на станции метро "Полежаевская" в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На станции метро "Полежаевская" для безопасности пассажиров появилась подсветка путей, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Дата 25 мая стала самой популярной для бракосочетаний в Москве в 2025 году, проинформировал ЗАГС города.

По прогнозам синоптиков, серьезных осадков на текущей неделе в Москве не будет.