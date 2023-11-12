Пассажирские причалы Москвы-реки готовы к зимней навигации

Пассажирские причалы Москвы-реки готовы к зиме. Когда вода Москвы-реки покроется льдом, откроется зимняя навигация. Российские инновационные электросудна отличаются тем, что они могут ходить по воде с мелким битым льдом толщиной до 20 сантиметров.

Зачем нужен круглогодичный речной транспорт? На чем можно плавать в морозы? Как подготовили причалы к зиме? Подробнее о пополнении столичного речного флота – в эфире телеканала Москва 24.