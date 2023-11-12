Новые электросудна доставили с верфи из Петербурга в Москву

Новые электросудна, которые доставили с верфи под Петербургом, скоро пополнят пассажирский флот и начнут работу на регулярных маршрутах Москвы. Будущие электротрамваи назвали в честь городских рек – "Серебрянка", "Шмелевка", "Люблинка" и "Кузнецовка".

Известно, что после необходимых ходовых и швартовых испытаний трамваи выйдут на регулярный маршрут. Подробнее о пополнении столичного речного флота – в эфире телеканала Москва 24.