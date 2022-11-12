На Московском скоростном диаметре будут взимать плату с транзитных автомобилей

Московский скоростной диаметр станет платным уже со 2 января. Деньги будут брать со всего транзитного транспорта. Для москвичей и жителей области дорога останется бесплатной.

Свободно пользоваться МСД смогут и владельцы автомобилей, зарегистрированных в других регионах. Тем не менее, они будут обязаны не выезжать за пределы ЦКАД в течение 24 часов, иначе платить все же придется. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.