Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:30

Транспорт

На Московском скоростном диаметре будут взимать плату с транзитных автомобилей

На Московском скоростном диаметре будут взимать плату с транзитных автомобилей

Ремонтные работы начали на Замоскворецкой линии метро

"Мой район. Навигатор": в Москве доступны более 120 выделенных полос

"Мой район. Навигатор": турникеты обновят на всех станциях МЦК

"Мой район. Навигатор": новые выделенные полосы запустят в Москве

Российским самолетам приходится облетать Турцию из-за запрета местных властей

Московский скоростной диаметр станет платным со 2 января

Ремонтные работы проведут на Замоскворецкой линии метро

Россиянам рассказали о лучших способах купить автозапчасти

Тоннель переоборудуют на участке Замоскворецкой линии метро

Московский скоростной диаметр станет платным уже со 2 января. Деньги будут брать со всего транзитного транспорта. Для москвичей и жителей области дорога останется бесплатной.

Свободно пользоваться МСД смогут и владельцы автомобилей, зарегистрированных в других регионах. Тем не менее, они будут обязаны не выезжать за пределы ЦКАД в течение 24 часов, иначе платить все же придется. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван КнязевАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика