Москвичам предложили угадать станцию на Серпуховской-Тимирязевской линии метро

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Она была открыта в 1985 году и на протяжении 15 лет считалась конечной.

В создании полностью подземной станции принимали участие чехословацкие архитекторы и инженеры. Ее дизайн достаточно броский и запоминающийся.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

