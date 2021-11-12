Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Калужско-Рижской линии метро. Станция, открытая почти 32 года назад, не имеет наземного вестибюля, выйти в город можно только через подземный переход.

Станция выполнена в футуристическом дизайне. Колонны отделаны зеленоватым мрамором, а стены – металлической сеткой схожего оттенка.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

