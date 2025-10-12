Новый Юрловский путепровод свяжет три района в Москве

На северо-востоке Москвы в районе Костромской улицы завершается строительство Юрловского путепровода. Он соединит Алтуфьевский район, Отрадное и Бибирево, обеспечив удобную связь через железнодорожные пути. Дорога станет частью дублера Алтуфьевского шоссе и позволит автомобилистам избежать длительных объездов.

Для покрытия путепровода использовали экспериментальный прочный и износостойкий асфальт. Объект включает удобные пешеходные и велодорожки, а также подземный переход, работы в котором уже близки к завершению. Новый путепровод сократит путь между районами, разгрузит Алтуфьевское шоссе на 10% и прилегающие улицы на 19%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.