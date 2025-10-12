Форма поиска по сайту

12 октября, 11:15

Автомобилисты начали менять российские номера на иностранные через маркетплейсы

В сети появилась информация о возможности незаконной замены российских автомобильных номеров на иностранные через популярные маркетплейсы. По данным экспертов, некоторые автовладельцы используют этот способ для уклонения от оплаты парковок, поскольку штраф за подложные номера составляет всего 2 500 рублей.

Однако юристы предупреждают, что каждый автомобиль имеет уникальный VIN-номер, который зарегистрирован в базе ГИБДД и позволяет установить настоящего владельца транспортного средства. Использование сувенирных или поддельных номерных знаков не защищает от возможного разоблачения и привлечения к ответственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

