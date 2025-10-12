Пассажиры рейса Turkish Airlines из Антальи не получили свой багаж

Пассажиры рейса Turkish Airlines из Антальи в Москву столкнулись с отсутствием багажа по прилете. Как сообщила авиакомпания, вещи не были загружены на борт самолета в аэропорту вылета.

Перевозчик заверил, что организует доставку чемоданов владельцам в максимально короткие сроки. Turkish Airlines также пообещала оперативно информировать пассажиров о движении их багажа и времени его получения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.