12 октября, 09:15

Транспорт

Речные трамвайчики в Москве будут работать круглый год

Речные трамвайчики в Москве будут работать круглый год

Московский речной транспорт готов к зимнему сезону. Суда могут преодолевать лед толщиной до 20 сантиметров и будут работать круглый год. Недавно флот пополнили два новых электросудна "Самородинка" и "Рудневка", которые вскоре выйдут на регулярные маршруты.

С января число поездок на речном транспорте выросло на 20%. До 30 апреля действует зимний тариф со скидкой 50%. По планам развития к 2035 году количество судов и причалов увеличится до 60. Московская система круглогодичных речных перевозок внесена в российскую книгу рекордов как первая в мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

