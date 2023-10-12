Израильская авиакомпания "Эль Аль" впервые за 40 лет выполнит рейсы в субботу – СМИ

Израильская авиакомпания Эль-Аль впервые за 40 лет выполнит рейсы в субботу. Об этом пишет местная пресса. Бортом национального перевозчика вернутся домой сотрудники служб безопасности, спасатели и резервисты, которых срочно призвали в Армию обороны Израиля. В субботу, 14 октября, их заберут из Нью-Йорка и Бангкока двумя Boeing 787.

Известно, что компания "Эль Аль" возьмет на себя стоимость перелетов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.