Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 16:15

В мире

Израильская авиакомпания "Эль Аль" впервые за 40 лет выполнит рейсы в субботу – СМИ

Израильская авиакомпания "Эль Аль" впервые за 40 лет выполнит рейсы в субботу – СМИ

Новости часа: более 250 тыс человек проехали на речных электросудах в Москве

Новости часа: все программы поддержки предпринимателей в Москве продолжат в 2024 году

Новости часа: мощностей для перехода москвичей на электромобили достаточно – Собянин

Парк столичных электробусов еще увеличат в 2023 году – Собянин

Москвичам рассказали, как изменится Белорусский вокзал в процессе реконструкции

Виртуальную карту "Тройка" начали тестировать в наземном городском транспорте и на МЦД

Собянин рассказал о развитии электротранспорта в столице

Москвичам рассказали о реконструкции Белорусского вокзала

Виртуальную "Тройку" начали тестировать в наземном городском транспорте и на МЦД

Израильская авиакомпания Эль-Аль впервые за 40 лет выполнит рейсы в субботу. Об этом пишет местная пресса. Бортом национального перевозчика вернутся домой сотрудники служб безопасности, спасатели и резервисты, которых срочно призвали в Армию обороны Израиля. В субботу, 14 октября, их заберут из Нью-Йорка и Бангкока двумя Boeing 787.

Известно, что компания "Эль Аль" возьмет на себя стоимость перелетов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
транспортза рубежомвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика