Виртуальную карту "Тройку" начали тестировать на линиях МЦД

На линиях МЦД и в наземном общественном транспорте начали тестировать виртуальную карту "Тройку". Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее эксперимент с онлайн-проездными провели в подземке, в нем участвовали сотрудники метрополитена. В итоге практика оказалась успешной. За время испытаний они совершили более тысячи проходов через турникеты, используя лишь смартфон.

Ожидается, что в широком доступе новинка появится в конце года, тогда пассажиры смогут полностью отказаться от пластиковой карты. Ее электронный аналог будет отображаться в приложении "Метро Москвы".

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