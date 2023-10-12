12 октября, 09:15Транспорт
Тестирование виртуальной "Тройки" началось на МЦД и наземном общественном транспорте
На линиях МЦД и в наземном общественном транспорте начали тестировать виртуальную карту "Тройку". Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Ранее эксперимент с онлайн-проездными провели в подземке, в нем участвовали сотрудники метрополитена. В итоге практика оказалась успешной. За время испытаний они совершили более тысячи проходов через турникеты, используя лишь смартфон.
Ожидается, что в широком доступе новинка появится в конце года, тогда пассажиры смогут полностью отказаться от пластиковой карты. Ее электронный аналог будет отображаться в приложении "Метро Москвы".
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.