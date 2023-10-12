Российские авиакомпании проверят при задержках из-за неисправности бортов

Российские авиакомпании ждут внеплановые проверки. Такое решение приняли в Минтрансе.

Теперь инспекторы могут прийти к перевозчику, если тот задержал или отменил рейс из-за технической неисправности самолета. Раньше проверка инициировалась только в тех случаях, когда имелась достоверная информация об угрозе причинения вреда жизни и здоровью пассажиров или рейсы компании срывались более трех раз за месяц.

По мнению специалистов, новые правила позволят более жестко контролировать техническое состояние воздушных судов и снижать риски для пассажиров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.