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12 октября, 07:15

Транспорт

Российские авиакомпании проверят при задержках из-за неисправности бортов

Российские авиакомпании проверят при задержках из-за неисправности бортов

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Российские авиакомпании ждут внеплановые проверки. Такое решение приняли в Минтрансе.

Теперь инспекторы могут прийти к перевозчику, если тот задержал или отменил рейс из-за технической неисправности самолета. Раньше проверка инициировалась только в тех случаях, когда имелась достоверная информация об угрозе причинения вреда жизни и здоровью пассажиров или рейсы компании срывались более трех раз за месяц.

По мнению специалистов, новые правила позволят более жестко контролировать техническое состояние воздушных судов и снижать риски для пассажиров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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