Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Больше месяца работает МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Он перевез более 17 миллионов человек. В среднем диаметр для ежедневных поездок выбирают 400 тысяч пассажиров.

"С 2010 года для метро закуплено более четырех тысяч современных российских вагонов. По 12 линиям курсируют комфортные поезда серий "Москва-2020", "Москва", "Ока" и "Русич". Долю новых составов удалось повысить в шесть раз – с 12 до 72%. За этот год планируем получить около 300 современных вагонов "Москва-2020", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В сентябре на 11% выросло расстояние поездок на такси – с 11,6 до 12,9 километра. Средняя продолжительность поездки возросла на 4% – с 21,7 до 22,6 минуты. А число активных машин такси возросло на 2% – с 88,3 до 90,3 тысячи единиц.