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12 октября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Актуальный репортаж": несовершеннолетние на электросамокатах

Новости часа: Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Новости часа: Собянин рассказал о запуске поездов по Люблинской-Дмитровской линии метро

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство возле станции МЦД-4 Внуково

Новости часа: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Москвичам рассказали о преимуществах открытия новой развязки на юго-востоке города

Между станциями "Дубровка" и "Люблино" запущены компенсационные автобусы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Больше месяца работает МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Он перевез более 17 миллионов человек. В среднем диаметр для ежедневных поездок выбирают 400 тысяч пассажиров.

"С 2010 года для метро закуплено более четырех тысяч современных российских вагонов. По 12 линиям курсируют комфортные поезда серий "Москва-2020", "Москва", "Ока" и "Русич". Долю новых составов удалось повысить в шесть раз – с 12 до 72%. За этот год планируем получить около 300 современных вагонов "Москва-2020", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В сентябре на 11% выросло расстояние поездок на такси – с 11,6 до 12,9 километра. Средняя продолжительность поездки возросла на 4% – с 21,7 до 22,6 минуты. А число активных машин такси возросло на 2% – с 88,3 до 90,3 тысячи единиц.

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