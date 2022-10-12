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11:42

Транспорт

Свыше 800 млн поездок совершили пассажиры на МЦК за шесть лет – Дептранс

Свыше 800 млн поездок совершили пассажиры на МЦК за шесть лет – Дептранс

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Дептранс сообщил, что свыше 800 миллионов поездок совершили пассажиры на МЦК за шесть лет. В ведомстве напомнили, что движение по Московскому центральному кольцу началось в 2016 году. Тогда только за первый месяц работы в среднем за сутки пассажиры совершили около 218 тысяч поездок на МЦК. На данный момент количество поездок в сутки увеличилось в 2,5 раза – около 550 тысяч поездок.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, с запуском городской железной дороги преобразились окружающие ее территории и промзоны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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