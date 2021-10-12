Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию метро, которая расположена в южном округе. Работает станция уже почти девять лет. Было много споров по поводу ее названия.

Район, в котором находится платформа, имеет уникальное название, таких в России больше нет, многие настаивали именно на нем.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.