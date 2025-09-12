Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 15:15

Транспорт

В столице временно ограничат движение на ряде улиц из-за празднования Дня города

В столице временно ограничат движение на ряде улиц из-за празднования Дня города

Новая трамвайно-автобусная остановка открылась около станции МЦД в Москве

Несколько улиц закроют в Москве 13 и 14 сентября из-за спортивных мероприятий

Собянин рассказал, как будет развиваться сеть зарядных электростанций в Москве

Ряд улиц временно закроют для движения транспорта 13 сентября

Новая трамвайно-автобусная остановка открылась у станции МЦД в Москве

В Краснодарском аэропорту проработали все меры защиты перед запуском рейсов

Белорусская авиакомпания "Белавиа" после снятия санкций сможет обновить парк самолетов

"Это Москва. Инфраструктура": МКАД

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 сентября

В столице в выходные, 13 и 14 сентября, временно перекроют ряд улиц из-за проведения велогонки и Московского осеннего велофестиваля. Основные ограничения затронут территорию вокруг ВДНХ и прилегающие улицы.

Мероприятия пройдут в рамках празднования Дня города. Столица готовится превратиться в единую праздничную площадку. Москвичей и гостей ждут концерты, театральные постановки, спортивные программы и мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: День города – 2025
транспортгородвидеоНаталия ШкодаРоман КарловЕлизавета Двирник

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика