В столице временно ограничат движение на ряде улиц из-за празднования Дня города

В столице в выходные, 13 и 14 сентября, временно перекроют ряд улиц из-за проведения велогонки и Московского осеннего велофестиваля. Основные ограничения затронут территорию вокруг ВДНХ и прилегающие улицы.

Мероприятия пройдут в рамках празднования Дня города. Столица готовится превратиться в единую праздничную площадку. Москвичей и гостей ждут концерты, театральные постановки, спортивные программы и мастер-классы.

