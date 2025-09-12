Форма поиска по сайту

12 сентября, 11:15

Транспорт

Ряд улиц временно закроют для движения транспорта 13 сентября

Ряд улиц временно закроют для движения транспорта 13 сентября, сообщил главный специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс. Ограничения связаны с проведением велогонки и Московского осеннего велофестиваля.

Временно будет закрыто движение по улицам Нижние Мневники, Народного Ополчения и Большая Академическая. С 12:00 до прохождения велоколонны закроют участки МСД в сторону трассы М–11 и съезды с Проспекта Мира на МСД.

