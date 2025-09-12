Форма поиска по сайту

12 сентября, 09:30

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 сентября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на улице Нижние Мнёвники, на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

