12 сентября, 07:15

Транспорт

Аэропорт Краснодара возобновил работу после 3,5 лет простоя

Аэропорт Краснодара возобновил работу после 3,5 лет простоя

Аэропорт Краснодара возобновил работу после 3,5 лет простоя. Он был закрыт в феврале 2022 года по соображениям безопасности. О запуске сообщили в министерстве транспорта.

Аэропорт сможет принимать и отправлять не более пяти рейсов в час. По данным Росавиации, полеты будут выполняться ежедневно с 9 утра до 7 вечера. Первый рейс в Краснодар 17 сентября выполнит "Аэрофлот".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

