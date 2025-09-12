Аэропорт Краснодара возобновил работу после 3,5 лет простоя. Он был закрыт в феврале 2022 года по соображениям безопасности. О запуске сообщили в министерстве транспорта.

Аэропорт сможет принимать и отправлять не более пяти рейсов в час. По данным Росавиации, полеты будут выполняться ежедневно с 9 утра до 7 вечера. Первый рейс в Краснодар 17 сентября выполнит "Аэрофлот".

