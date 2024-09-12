Билет на высокоскоростной поезд между Москвой и Петербургом будет стоить около 10 тыс руб

Билет на высокоскоростной поезд между Москвой и Санкт-Петербургом будет стоить около 10 тысяч рублей. Трассу между городами начнут прокладывать уже в сентябре.

Сначала специалисты построят 100 километров до Твери. В дальнейшем на этом участке смогут выполнять свои тестовые полеты "Белые кречеты". Это инновационные поезда, которые будут разгоняться до 400 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

