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Новости

12 сентября, 23:30

Транспорт

Билет на высокоскоростной поезд между Москвой и Петербургом будет стоить около 10 тыс руб

Билет на высокоскоростной поезд между Москвой и Петербургом будет стоить около 10 тыс руб

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Билет на высокоскоростной поезд между Москвой и Санкт-Петербургом будет стоить около 10 тысяч рублей. Трассу между городами начнут прокладывать уже в сентябре.

Сначала специалисты построят 100 километров до Твери. В дальнейшем на этом участке смогут выполнять свои тестовые полеты "Белые кречеты". Это инновационные поезда, которые будут разгоняться до 400 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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