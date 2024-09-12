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12 сентября, 12:15

Транспорт

Нескольким станциям Московского метрополитена исполнился год

Нескольким станциям Московского метрополитена исполнился год

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Нескольким станциям Московского метрополитена в сентябре исполнился год. Так, на Люблинско-Дмитровской линии 7 сентября 2023 года открылись платформы "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Каждый день ими пользуются десятки тысяч пассажиров.

Тогда же, в сентябре 2023 года, на Солнцевской линии открыли платформы "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Последней ежедневно пользуются более 22 тысяч пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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