Проезд по новой высокоскоростной магистрали будет стоить 10 тысяч рублей

Стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург составит около 10 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

По его словам, вложения в реализацию ВСМ достаточно серьезные: затраты на строительство оцениваются в 1,5 триллиона рублей, а с учетом сопутствующих затрат – в 1,755 триллиона рублей.

Как продвигается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.