12 сентября, 11:15Транспорт
Проезд по новой высокоскоростной магистрали будет стоить 10 тысяч рублей
Стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург составит около 10 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
По его словам, вложения в реализацию ВСМ достаточно серьезные: затраты на строительство оцениваются в 1,5 триллиона рублей, а с учетом сопутствующих затрат – в 1,755 триллиона рублей.
Как продвигается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.