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12 сентября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

"Мой район. Новости": проезд по ВСМ Москва – Петербург будет стоить около 10 тыс рублей

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Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

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Новости часа: 50 школ и 136 детсадов за 5 лет построили в Москве за счет инвесторов

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На Троицкой линии метро открыли четыре станции: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская". С Троицкой линии удобно пересесть на БКЛ, рядом со станциями расположены крупные вузы и медучреждения. Новые станции в пешей доступности получили порядка 800 тысяч человек.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развиваем систему городского электротранспорта. На улицы Москвы вышел уже 2 000-й электробус. Инновационные машины составляют почти 25% парка наземного городского транспорта столицы. Заказ на поставку современной техники обеспечивает занятость в регионах, в ее создании участвуют тысячи специалистов. К 2030 году число электробусов в Москве достигнет 5,3 тысячи – большая часть наземного городского транспорта станет экологически чистой", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Восемь лет исполнилось Московскому центральному кольцу, которое улучшило транспортную доступность 34 районов Москвы. За время работы МЦК пассажиры совершили уже более миллиарда поездок.

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