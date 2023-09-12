Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 15:45

Транспорт

Минтранс сделал ряд поправок и ограничений в ПДД для владельцев СИМ

Минтранс сделал ряд поправок и ограничений в ПДД для владельцев СИМ

Новости часа: Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Литва начнет конфисковывать въезжающие в страну российские авто

В Финляндии пообещали не изымать у россиян автомобили при въезде в страну

Движение в столице затруднено на ТТК в районе Бережковского моста

Новости часа: более 500 тыс поездок совершили пассажиры за первые три дня работы МЦД-4

Стоимость поездок на такси выросла до 10-летнего максимума

ЦОДД спрогнозировал заторы до 7 баллов вечером 12 сентября в Москве

Собянин: более 216 тыс поездок совершили в первый рабочий день после запуска МЦД-4

Движение транспорта в столице затруднено на ТТК в районе Автозаводской улицы

Минтранс разработал для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) новый ряд поправок и ограничений в ПДД. Их юридический статус будет мало чем отличаться от автолюбителей.

Например, электросамокаты и другие электронные устройства придется ставить на учет. Кроме того, их владельцам придется проходить медицинское освидетельствование и соблюдать строгий регламент в случае аварий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика