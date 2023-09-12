Минтранс сделал ряд поправок и ограничений в ПДД для владельцев СИМ

Минтранс разработал для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) новый ряд поправок и ограничений в ПДД. Их юридический статус будет мало чем отличаться от автолюбителей.

Например, электросамокаты и другие электронные устройства придется ставить на учет. Кроме того, их владельцам придется проходить медицинское освидетельствование и соблюдать строгий регламент в случае аварий.

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