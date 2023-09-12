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12 сентября, 12:30

Транспорт

Москвичам рассказали, есть ли задержки вылетов рейсов "Уральских авиалиний" после ЧП

Москвичам рассказали, есть ли задержки вылетов рейсов "Уральских авиалиний" после ЧП

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Утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

"Уральские авиалинии" пообещали выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов рассказал, что при подлете к Омску у самолета отказала зеленая гидросистема.

Судя по информации с табло вылетов в аэропорту Внуково, рейсы компании "Уральские авиалинии" выполняются без происшествий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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