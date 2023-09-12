Приземлившийся в поле в Новосибирской области лайнер восстановят

Лайнер, который приземлили в поле в Новосибирской области, будет восстановлен. Как рассказал генеральный директор компании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов, после внешнего осмотра у борта не выявили серьезных поломок, шасси не повреждено.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке лайнера к месту техобслуживания. По сообщениям телеграм-канала авиакомпании, некоторые пассажиры рейса Сочи – Омск уже садятся в автобусы. Их довезут до пунктов назначения: в Омск и Новосибирск.

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