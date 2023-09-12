Эксперты рассказали, какие трассы разгрузятся в связи с открытием МСД в столице

В первый рабочий день недели сотни тысяч водителей оценили преимущества, которые дал городу Московский скоростной диаметр (МСД). Движение по финальному участку открыли в столице.



МСД – это 68 километров без светофоров. Он проходит не только через всю столицу, но и выходит за ее пределы.

Московский скоростной диаметр будет пропускать в день почти по полмиллиона машин. Разгрузятся другие трассы – МКАД, Садовое и Третье транспортное кольца.

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