Новости часа: до 7 баллов пообещали в час пик на московских дорогах 12 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 7 баллов обещают в час пик на московских дорогах 12 сентября. Об этом сообщил Дептранс.

Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются и оказывают прямое воздействие на реакторы и другие объекты. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Арбитражный суд начинает процедуру банкротства российской "дочки" Google.