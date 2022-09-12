Москвичей попросили пользоваться общественным транспортом в часы пик

Дептранс посоветовал водителям пересесть на городской транспорт в часы пик. Вечером 12 сентября обещают заторы в 7 баллов.

По прогнозам синоптиков, до конца дня в городе местами будет дождь. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.