Системе Face Pay придумают русское название

В Москве запустили конкурс на новое название сервиса бесконтактной оплаты Face Pay. Свои предложения жители столицы могут направлять чат-боту Александре, сообщает столичный Дептранс.

Нужно будет сделать пометку "Конкурс ДТ". В ведомстве обещают выбрать пять самых интересных вариантов названия. И уже среди них проведут голосование на платформе "Активный гражданин".

Победителю конкурса подарят бесплатный проезд в городском транспорте. В течение трех лет он сможет бесплатно пользоваться системой Face Pay. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.