Проезд по МЦК на один день стал бесплатным

Пассажиры московского центрального кольца бесплатно проехались по нему 315 тысяч раз. На один день плату за проезд отменили.

Причин для того, чтобы сделать москвичам такой подарок, было 2 – день города и пятилетие МЦК. Бесплатно можно было добраться в том числе до многих праздничных площадок, что еще больше увеличило пассажиропоток. Чаще всего пассажиры пользовались станциями "Лужники" и "ВДНХ". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

