Открылся новый участок СВХ

Участок Северо-Восточной хорды открылся в районе проспекта Мира. Предполагается, что он позволит разгрузить ТТК и МКАД на 20–25%.

"Это самый тяжелый участок нашего дорожного строительства – от Ярославки до Дмитровки. Огромное количество инженерных коммуникаций. Самое большое количество пересечений с железной дорогой, с путями производственных предприятий", – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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