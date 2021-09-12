Первые поезда прошли по участку БКЛ от "Мневников" до "Давыдково"

На участке Большой кольцевой линии от "Мневников" до "Давыдково" прошел технический запуск поездов. Первые составы проехали по нему без пассажиров. Это нужно для того, чтобы проверить автоматику, управление движением, диспетчерскую радиосвязь и другие технические параметры.

Уточняется, что с открытием станций данного участка 90 тысяч москвичей впервые получат метро в пешей доступности, а 700 тысяч горожан смогут перестроить свои маршруты.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

