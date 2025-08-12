В "Манеже" показали новые турникеты для столичного метро

В "Манеже" представили новые двухсторонние турникеты для московского метро. Они смогут работать как на вход, так и на выход, что особенно удобно на станциях с большим пассажиропотоком. Электроника турникетов будет моментально распознавать виртуальную "Тройку", СБП, биометрию и другие бесконтактные способы оплаты.

Для слабовидящих пассажиров добавлен виброотклик, позволяющий определить, открыт ли проход. По поручению заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова до конца 2025 года на станциях метро, МЦК и МЦД установят около 4 500 турникетов нового образца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.