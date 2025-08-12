ЦОДД предупредил о дорожной обстановке в Москве 12 августа

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК от Автозаводской улицы до Гагаринского тоннеля, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне ТТК в районе Нижегородской эстакады, на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

