Пешеходная галерея свяжет станцию метро "Потапово" с остановкой наземного транспорта на улице Александры Монаховой. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Тем временем в ночь на 12 августа вертолеты Ми-28 и Ка-52 уничтожили все цели в приграничном районе Курской области.

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 260 военнослужащих и 31 единицу бронетехники.

