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12 августа, 14:30

Транспорт

Пешеходную галерею построят между станцией "Потапово" и остановкой городского транспорта

Пешеходную галерею построят между станцией "Потапово" и остановкой городского транспорта

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Пешеходная галерея свяжет станцию метро "Потапово" с остановкой наземного транспорта на улице Александры Монаховой. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Тем временем в ночь на 12 августа вертолеты Ми-28 и Ка-52 уничтожили все цели в приграничном районе Курской области.

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 260 военнослужащих и 31 единицу бронетехники.

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