Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 08:30

Транспорт

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах 12 августа

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах 12 августа

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В Москве в понедельник, 12 августа, дороги будут загружены на 5–6 баллов, трудности в движении возникнут на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

По данным Дептранса, свободное движение на проспекте Багратиона, МСД и Кутузовском проспекте

Ведомство также напомнило, что с 1 июля по будням в часы пик закрыта пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую, при этом в обратном направлении пересадка будет работать в штатном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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