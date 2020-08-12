Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Развитая билетная система позволяет Москве экономить 2,5 миллиарда рублей в год за счет снижения числа бумажных билетов и чеков. Большинство пассажиров Московского транспорта не обращаются в кассы и пополняют транспортную карту удаленно.

"На выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" можно совершить виртуальную поездку из Москвы в Санкт-Петербург в мультимедийном поезде ВСМ. Строительство первой высокоскоростной магистрали в рамках проекта президента России Владимира Путина – одна из важных задач стратегии развития транспортного комплекса Москвы до 2030 года. ВСМ-1 позволит почти в два раза ускорить пассажирское сообщение между крупнейшими городами страны, повысит мобильность жителей регионов и даст стимулирующий эффект для экономики", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

По просьбам жителей ТиНАО на Калужском шоссе изменили работу маршрутов наземного транспорта. Автобусы от Красной Пахры до метро "Теплый Стан" ходят в экспресс-режиме с интервалом 8–10 минут. За две недели работы новых маршрутов жители стали совершать на них более 8,5 тысячи поездок в будние дни.

